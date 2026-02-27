Rifiuti abbandonati lungo il Morbasco: in attesa del parco li rimuovono i volontari

Scarichi abusivi sulle sponde del Morbasco all’altezza dei ponti pedonali vicini alla Coop. La segnalazione, arrivata sul gruppo Whatsapp del quartiere Po, è stata diramata alla Polizia Locale che ha demandato l’intervento all’ente di competenza, ossia il parco del Po e del Morbasco, questo almeno il tono della risposta ricevuta dai residenti.

Immediato l’intervento dei volontari del gruppo Los Limpiadores de Estrellas che hanno rimosso la spazzatura abbandonata.

Su richiesta di residenti la pulizia è continuata lungo via Boscone dove è stato recuperato, tra l’altro, il rottame di una bicicletta. Una via soggetta continuamente ad abbandoni di rifiuti; i volontari chiedono pertanto che vengano collocate dlele fototrappole.

Segnalata inoltre a Padania Acque la fontanella tra via del Sale e via Vecchia da dove non sgorga più acqua, per un eventuale ripristino. “Si ringraziano i residenti che hanno collaborato e la direzione del supermercato che ha permesso lo smaltimento dei rifiuti raccolti”, affermano i volontari.

