Ultime News

Nazionali

E’ morto Sandro Munari, il ‘drago’ del rally mondiale aveva 85 anni

(Adnkronos) – E’ morto Sandro Munari, leggenda del rally italiano e mondiale. L’ex pilota aveva 85 anni. “Oggi ci lascia Sandro Munari un grande campione che ha fatto la storia del rally mondiale e ha portato con orgoglio il nome di Cavarzere in giro per il mondo. Indimenticabile la sua vittoria al Rally di Montecarlo, un’impresa straordinaria, ancora oggi unica e irripetibile, che resterà per sempre nella memoria degli appassionati di motori e sport. Alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere e sentite condoglianze”, ha scritto pochi minuti fa Pierfrancesco Munari, il primo cittadino di Cavarzere (Venezia), dove 85 anni fa era nato Sandro Munari. 

Il ‘Drago’ dominò i rally al volante delle Lancia Fulvia HF e soprattutto della Stratos durante gli anni Settanta. Il primo cittadino aggiunge poi un ricordo più personale: “Ciao Sandro, grazie per le emozioni che ci hai regalato e che personalmente hai dato a me quando da bambino, per la prima volta, mi hai fatto provare l’ebbrezza del traverso!”.  

