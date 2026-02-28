Ultime News

28 Feb 2026 La spedizione italiana in Russia: convegno al Ghisleri sulla "guerra degli ignoranti"
28 Feb 2026 FdI Cremona in piazza con gazebo su riforma della giustizia
28 Feb 2026 Polo dell'infanzia a Soncino, lavori al capolinea: entro primavera fine del cantiere
28 Feb 2026 La ricerca scientifica incontra le esigenze delle aziende del lattiero-caseario
28 Feb 2026 Referendum Giustizia, il senatore Alfredo Bazoli a Cremona: “Riforma da respingere”
Nazionali

FantaSanremo, i bonus della serata finale

(Adnkronos) – Svelati gli ultimi bonus di questa edizione del FantaSanremo, quelli validi solo per la quinta e ultima serata del festival della canzone italiana. .Stasera, sabato 28 febbraio, per la serata finale vengono premiati gli abbracci ai co-conduttori, il ‘5’ ai conduttori, gli artisti che si presentano scalzi e quelli che fanno il segno della ‘V’ e che lasciano cadere il microfono. Nessun malus, invece, è stato aggiunto per la finale. 

Bonus SiVola +20 punti 

Scalzo +10 punti 

Mic drop +20 punti 

Batti 5 a un conduttore +5 punti 

Abbraccia un co-conduttore +10 punti 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...