28 Feb 2026 Da Livigno a Cremona, il rientro dei sanitari cremonesi in servizio alle Olimpiadi
28 Feb 2026 I pronostici dei cremonesi in vista della partita contro il Milan
28 Feb 2026 Doppio furto al centro commerciale, fermati e denunciati due ladri
28 Feb 2026 Gli artisti Kirill Troussov e Alexandra Troussova a Cremona fra masterclass e concerto
28 Feb 2026 Mario Brunello e l’Accademia Stauffer: un viaggio tra Bach e Weinberg al Museo del Violino
Cultura e spettacoli

Gli artisti Kirill Troussov e Alexandra Troussova a Cremona fra masterclass e concerto

di Federica Priori

Il violinista Kirill Troussov e la pianista Alexandra Troussova inaugurano l’edizione 2026 di Artisti in Residenza di Casa Stradivari, due giorni dedicati a liuteria e musica in collaborazione con il Ponchielli

Fill-1

Due momenti dedicati a musica e liuteria per inaugurare l’edizione 2026 di Artisti in Residenza di Casa Stradivari: è il progetto avviato in collaborazione con il Ponchielli, che prevede una masterclass di violino ad ingresso libero venerdì nel Ridotto e un concerto sabato sul palcoscenico del teatro di Cremona con il M° Kirill Troussov e la sorella Alexandra Troussova al pianoforte.

Notevole partecipazione di giovani musicisti alla masterclass, provenienti sia dalla città del Torrazzo in particolare Liceo Musicale Stradivari e Conservatorio Monteverdi, sia da altre realtà italiane ed estere, che hanno lavorato insieme al violinista in un dialogo approfondito su repertorio, tecnica e costruzione dell’interpretazione.

A seguire nel pomeriggio una tavola rotonda sul rapporto fra interprete e strumento, la ricerca del suono e il valore dell’artigianato musicale contemporaneo. Presenti in sala anche i liutai iscritti al Corso di Alto Perfezionamento in Liuteria attivo a Casa Stradivari, i cui strumenti sono stati suonati dal Maestro.

Poi sabato sera l’affiatato duo omaggerà in concerto le migliori pagine del repertorio ottocentesco per violino solista, da La Primavera Sonata di L. van Beethoven alla Zingaresca di P. de Sarasate.

