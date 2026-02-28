Iran, il messaggio di Trump al popolo: “Prendete il potere, chance unica”

(Adnkronos) –

“L’Iran non avrà mai l’arma nucleare. Distuggeremo la minaccia. Il popolo dell’Iran ha la libertà a portata di mano: prendete il controllo del vostro governo”. E’ il messaggio con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia l’attacco contro l’Iran. L’azione, condotta con Israele, è scattata all’inizio di oggi 28 febbraio. Trump si esprime in un messaggio diffuso sui social con un video di oltre 8 minuti: il presidente americano non si limita ad annunciare l’attacco ma esorta il popolo iraniano a rovesciare il regime dell’ayatollah Ali Khamenei.

“Il nostro obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce imminenti provenienti dal regime iraniano”. Teheran “ha rifiutato ogni occasione di rinunciare alle loro ambizioni” nel programma “nucleare” e “non possiamo più tollerarlo”. Trump accusa le autorità Teheran di aver “tentato di ricostituire il loro programma nucleare” e di continuare “a sviluppare missili a lungo raggio”. “Distruggeremo i loro missili e raderemo al suolo la loro industria – afferma – Annienteremo la loro Marina”.

L’azione avviata da Usa e Israele è ampia e complessa. “La mia Amministrazione ha adottato ogni misura possibile per ridurre i rischi per il personale Usa nella regione. Nonostante questo, e non lo dico alla leggera, il regime iraniano vuole uccidere”. E “potremmo perdere le vite di coraggiosi eroi americani e potrebbero esserci delle vittime, accade spesso in guerra”.

“Ai componenti dei Guardiani della Rivoluzione”, i Pasdaran iraniani, “alle Forze Armate, alla Polizia dico che dovete deporre le armi e avrete una immunità totale o sarà morte certa”, dice il presidente americano.

Quindi, l’appello alla popolazione. Agli iraniani Trump dice che “l’ora della vostra libertà è a portata di mano”, li invita a stare al sicuro, a “non lasciare le case” perché “bombe cadranno ovunque”.”Prendete il controllo del vostro governo. Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo, sarà vostro. Probabilmente sarà la vostra unica occasione per generazioni”, dice.