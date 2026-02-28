Ultime News

Cultura e spettacoli

Mario Brunello e l’Accademia Stauffer: un viaggio tra Bach e Weinberg al Museo del Violino

Due concerti unici all’Auditorium Arvedi, dove le Sonate di Weinberg dialogano con Bach, in un’esperienza musicale intensa e coinvolgente

L'auditorium del Museo del Violino
Fill-1

Giovedì 5 e venerdì 6 marzo, all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino, Mario Brunello e quattro violoncellisti dell’Accademia Stauffer saranno protagonisti di due concerti dedicati alla riscoperta delle Sonate per violoncello solo di Mieczysław Weinberg, accostate ai Preludi delle Suite di Johann Sebastian Bach.

A conclusione di un percorso di approfondimento, i musicisti proporranno un itinerario musicale che metterà in dialogo due epoche lontane: da un lato Bach, che spinge il violoncello verso una nuova dimensione architettonica e polifonica; dall’altro Weinberg, che ne esplora una scrittura intima e visionaria, segnata dalle tragedie del Novecento.

Le due serate si inseriscono nella rassegna I Concerti della Stauffer, dove l’eccellenza interpretativa e l’alta formazione si incontrano, trasformando la pratica concertistica in un’esperienza viva di crescita artistica e confronto tra generazioni. Ingresso libero, previa prenotazione tramite Eventbrite.

