Ultime News

28 Feb 2026 Cremonese, i convocati: Baschirotto e Moumbagna assenti contro il Milan
28 Feb 2026 Referendum giustizia, banchetto Lega in città con Comaroli e Tovaglieri
28 Feb 2026 “Sticker Art. Storia dell’arte adesiva”, presentazione del libro allo Spoon
28 Feb 2026 Sicurezza e servizi al centro dell'assemblea del Comitato Maristella
28 Feb 2026 A "24minuti" la strage di Viareggio e la piaga del caporalato
Nazionali

Sanremo, De Martino al Festival stasera? I rumors e gli annunci per il 2027

(Adnkronos) – Quando mancano poche ore alla finale di Sanremo 2026, le parole di Carlo Conti in conferenza all’Ariston circa un annuncio stasera “non troppo tardi” sul festival del 2027 stanno alimentando ipotesi e congetture. La voce più insistente parla di un possibile arrivo di Stefano De Martino per la finalissima del festival. Voce che non trova naturalmente conferme ufficiali. Ma – a quanto apprende l’Adnkronos – la possibilità che il conduttore di ‘Affari Tuoi’ si affacci nella puntata di stasera è concreta. Se così fosse, lo scenario più plausibile è che Carlo Conti, più che l’annuncio di un suo ripensamento sulla chiusura di un ciclo, voglia fare con lui una sorta di passaggio di consegne per la conduzione e la direzione artistica del festival 2027.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...