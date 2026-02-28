Sanremo, Fedez: “Sono consapevole errori del passato, io nemico di me stesso”

(Adnkronos) –

Fedez soddisfatto del suo Sanremo 2026. Il rapper in gara al festival insieme a Marco Masini ha parlato delle sue ambizioni in vista della finale di oggi, sabato 28 febbraio: “Il rischio di entrare da papi e di uscire cardinali? Ma noi non siamo proprio entrati in seminario. Io mi ritengo già soddisfatto così. Poi certo, saremmo contenti qualsiasi cosa arrivi, ma è tutto un di più. Non ci possiamo rimproverare nulla”, ha detto in conferenza stampa.

“Credo che quest’anno si riesca ad andare un po’ oltre le mie responsabilità e a mettere al centro la musica, io ci sto provando consapevole degli errori del passato. Non posso cambiarlo, ma posso provarci”, ha continuato Fedez con la consueta grande sincerità. “Siamo molto felici sia della canzone che di come sia arrivato l’argomento che abbiamo deciso di trattare – ha detto commentando il brano ‘Male Necessario’, che ha debuttato al primo posto su Spotify ed è primo nella classifica Fimi – Non era scontata questa accoglienza. Stiamo cercando di far evolvere la performance e progredire sul palco, entrare sempre di più dentro la canzone”.

Sul rapporto con Marco Masini, nato lo scorso anno quando lo invitò nella serata delle cover a cantare con lui il celebre ‘Bella Stronza’, Fedez spende parole di grande elogio: “Per me è un grande onore condividere questo palco con Marco, lui rappresenta la storia della musica italiana. Abbiamo trovato una sinergia particolare da subito in studio. Una complementarietà, perché all’interno del brano c’è un pezzo di ognuno di noi due. Ci tengo a ringraziarlo”.

Masini sembra avere un effetto ‘calmante’ sull’ansia da palco dell’artista di Rozzano: “Sono rimasto scioccato dalla calma serafica che Marco ha dietro le quinte, e per osmosi è riuscito ad infonderla a me – scherza Fedez – Non nascondo che ho sempre percepito il peso di questo palco, ma Marco ha una tecnica per stemperare che è parlare di calcio, quindi sono diventato esperto della Fiorentina”, dice riferendosi alla nota fede viola di Masini.

Poi un cenno al passato artistico, non sempre facile, del suo partner artistico in questo Sanremo: “Credo che Marco abbia subito nella sua carriera delle vessazioni totalmente ingiustificate – ha spiegato Fedez – io invece sono stato sempre nemico di me stesso, c’è una differenza”. Incalzato poi dalle domande dei cronisti sul fatto di non essersi espresso sulla tema della politica dal palco dell’Ariston, come altri colleghi: “Ci sono periodi nella vita e urgenze diverse, io sento che la parte politica e di attualità l’ho sviscerata in maniera molto più ampia con il mio podcast, ho invitato personaggi come Gratteri, o Colombo: la politica è una mia passione”, ha concluso.