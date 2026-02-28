Sanremo, il passaggio di testimone per il 2027: l’investitura di Conti a De Martino oggi in diretta

(Adnkronos) – Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 passerà in diretta il testimone al suo successore per il 2027. E’ questo il motivo per cui Stefano De Martino sarà questa sera al Teatro Ariston. Poco dopo le 23 di oggi 28 febbraio, durante la finale, come recita la scaletta (suscettibile di variazioni di orario) che circola dietro le quinte del festival, Carlo Conti scenderà in platea. E il motivo – apprende l’Adnkronos – è proprio uno scambio di battute con De Martino sul festival 2027.

D’altronde che l’investitura di De Martino fosse nell’aria si era capito da una serie di ‘indizi’ disseminati durante la settimana del festival. “Non parleremo dell’edizione 2027 fino a sabato”, aveva detto a inizio festival il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Willimas Di Liberatore. Poi Carlo Conti ha parlato a più riprese del fatto che gli sarebbe piaciuto passare il testimone ad un collega “più giovane” o a “una donna”. Anche questa mattina ha detto che lascerà al suo successore un “festival in ottima salute”, prima di offrire un mezzo spoiler sull’annuncio parlando di una sorpresa per stasera, mentre i giornalisti lo interrogavano sulla futura direzione artistica. Ma, per non rovinare la sorpresa, ha voluto ‘depistare’ la Sala Stampa alimentando il dubbio: “Magari resto io”.



Che l’opzione Sanremo fosse prevista nel contratto con De Martino con la Rai è cosa nota da tempo. Così come da settimane circolano indiscrezioni su un accordo raggiunto con il conduttore di ‘Affari Tuoi’ per il festival 2027. Una volta presa la decisione, è stata concordata tra tutte le parti un’inedita spettacolarizzazione dell’annuncio. E’ infatti la prima volta che il conduttore e direttore artistico dell’anno successivo viene annunciato nella finale di Sanremo.