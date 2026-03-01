Sì al referendum, giovedì a Cremona Mariastella Gelmini per Noi Moderati

Giovedì 5 marzo alle ore 18, in Sala Puerari della Biblioteca Statale di Cremona, Noi Moderati organizza un incontro pubblico su “Riforma della giustizia – Il momento di dire sì” in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Accanto ai coordinatori di Cremona e Crema Giorgio Everet e Simone Beretta, interverrà la senatrice Mariastella Gelmini, capogruppo al Senato per Noi Moderati. L’incontro sarà coordinato dall’avvocata Marilena Gigliotti. L’evento punta a stimolare un dibattito informato su uno dei temi centrali dell’agenda politica e istituzionale del Paese.

Ad aprire il confronto saranno diversi esponenti del mondo della magistratura e dell’avvocatura. Interverranno Carlo Maria Grillo, già procuratore della Repubblica e presidente di tribunale, Tito Ettore Preioni, magistrato in quiescenza con una lunga esperienza tra Soresina, Cremona, Lodi e Milano, e Maria Luisa Crotti, presidente della Camera Penale della Lombardia Orientale.

Previsti anche i contributi di Micol Parati, presidente della Camera Penale di Cremona e Crema, Alessio Romanelli del Comitato per il Sì – Articolo 111, e Franco Antonio Pinardi, segretario generale della Confederazione Giudici di Pace, Tributari e Onorari.

Ieri, sabato 28 febbraio, gli esponenti di Noi Moderati erano presenti in corso Campi con un gazebo per speigare le ragioni del sì e nell’occasione hanno distribuito anche materiale informativo contro le truffe agli anziani.

