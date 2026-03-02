Ultime News

Clariane Italia lancia Kormed, il brand dei servizi sanitari

MILANO (ITALPRESS) – Clariane Italia rafforza la propria presenza nel settore sanitario con il lancio del nuovo brand Kormed, dedicato ai servizi sanitari, affiancando Korian, già punto di riferimento nel settore. La strategia del gruppo europeo che in Italia fattura oltre 600 milioni di euro mira a offrire un modello di cura integrato e centrato sulla persona, garantendo servizi che spaziano dalla prevenzione alla cura.
