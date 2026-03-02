Iran, Tajani “Servono unità, responsabilità ed equilibrio”

ROMA (ITALPRESS) – “In un frangente così complesso voglio ribadire ancora una volta il mio appello all’unità: al di là delle legittime differenze, ciò che deve prevalere è l’interesse dell’Italia, la sicurezza dei nostri cittadini, la difesa dellanostra economia. In queste ore difficili servono unità, responsabilità ed equilibrio. È questo che ci chiedono i nostri concittadini che guardano con attenzione a quanto sta accadendo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera.

sat/azn

(Fonte video: Senato della Repubblica)