Ultime News

2 Mar 2026 Nuova squadra per il Comitato Piccola Industria: Cè succede ad Aramini
2 Mar 2026 Auto e moto d'epoca: all'Apc di Cremona un nuovo corso per i meccanici di domani
2 Mar 2026 Rapina da venti euro in via Palestro. Tre anni a uno dei gemelli del caso kebab
2 Mar 2026 Einaudi: il 3 marzo scuola aperta per il serale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera
2 Mar 2026 Nomi, liste e accordi: la road map delle candidature alle elezioni amministrative
Video Pillole

Iran, Tajani “Servono unità, responsabilità ed equilibrio”

ROMA (ITALPRESS) – “In un frangente così complesso voglio ribadire ancora una volta il mio appello all’unità: al di là delle legittime differenze, ciò che deve prevalere è l’interesse dell’Italia, la sicurezza dei nostri cittadini, la difesa della
nostra economia. In queste ore difficili servono unità, responsabilità ed equilibrio. È questo che ci chiedono i nostri concittadini che guardano con attenzione a quanto sta accadendo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera.

sat/azn
(Fonte video: Senato della Repubblica)

