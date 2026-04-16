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Cronaca

Monitoraggio stabilità piante in tangenziale, bloccata via Monviso

Dalle 19 e fino alle 22 si svolgono le operazioni di "trazione controllata" su alcuni alberi del primo filare del bosco di Cascina Moreni. Incolonnamenti agli svincoli per la chiusura totale di un tratto di tangenziale

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Si protrarrà fino a circa le 22 la chiusura di via Monviso (tangenziale urbana) subito dopo via Pennelli, quella che conduce a cascina Moreni, per le operazioni di controllo della stabilità delle piante dopo che lo scorso inverno una si era spezzata cadendo in mezzo alla carreggiata stradale. Sono inizate alle 19 le prove di “trazione controllata” su alcuni alberi del primo filare del bosco di Cascina Moreni, un lavoro commissionato da AEM Cremona, gestore del verde pubblico.

L’operazioni era stata annunciata dall’ammnistrazione comunale ma ciò non toglie che molti automobilisti si siano trovati spiazzati. In loco è stata poszionata la segnaletica per la viabilità alternativa agli incroci: via Trebbia – via Monviso (area rotatoria); via Trebbia, corsia di svolta continua in via Monviso; via Eridano 11, corsia di collegamento alla via Monviso.

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