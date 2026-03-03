Bimbo trapiantato morto a Napoli, domani i funerali. Il legale: “Ai periti 4 mesi per la relazione”

(Adnkronos) – Si terranno domani alle 15 nel Duomo di Nola i funerali di Domenico, il bimbo morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Lo ha reso noto l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico, comunicandolo ai cronisti all’esterno dell’aula dove si è tenuta l’udienza davanti al gip.

“C’è stata un’apertura grande sul dibattimento, non è stato il solito incidente probatorio, sono stati dati 120 giorni a partire da oggi ai periti per sviluppare la loro relazione, il rinvio va all’11 settembre 2026. La salma sarà liberata in serata, c’è il nullaosta cosiddetto ‘in bianco’ consegnato al medico legale, una volta finite le operazioni, il medico libererà la salma, con i funerali domani mattina”, ha spiegato l’avvocato Petruzzi.

C’è stata una “insufficiente comunicazione tra equipe di espianto ed equipe di impianto” nel caso del piccolo Domenico, il bambino di due anni deceduto dopo due mesi dal trapianto di un cuore lesionato. È quanto riportato dai verbali dell’audit interno all’azienda ospedaliera dei Colli, che compaiono nella relazione che la Regione Campania ha trasmesso al Ministero della Salute.

Gli esperti hanno sottolineato “assenza o mancata applicazione delle procedure condivise per l’espianto, conservazione e trasporto dell’organo”. Secondo l’indagine interna, ci sarebbero diverse contraddizioni nei racconti e “non sono state intercettate le criticità prima del completamento della cardiectomia”, cioè dell’estrazione del cuore malato di Domenico prima dell’arrivo del nuovo organo, poi risultato “congelato”. E ancora, tra le criticità evidenti, sarebbe emersa anche “l’assenza di monitoraggio e controllo della temperatura durante il trasporto”, ma soprattutto “la mancata formalizzazione di ruoli, responsabilità e punti di verifica nelle fasi critiche del processo”, il tutto dovuto a “una insufficiente comunicazione tra equipe di espianto ed equipe di impianto”.