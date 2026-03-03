Ditonellapiaga e il caso ‘Miss Italia’, Mirigliani a La volta buona: “Parole inaccettabili”

(Adnkronos) – “Io vorrei che Ditonellapiaga mi spiegasse il testo del brano Miss Italia”. Patrizia Mirigliani, ospite oggi a La volta buona, è tornata a parlare della polemica nata dopo la prima puntata del Festival di Sanremo 2026.

Al centro del botta e risposta, tra Miss Italia e Ditonellapiaga, “l’uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’ da parte della cantante, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito”, che il concorso di bellezza ha contestato in una nota.

L’album, dal titolo ‘Miss Italia’, uscirà il prossimo 10 aprile: “Ho chiesto di leggere almeno il contenuto del testo – ha raccontato Mirigliani – e ho capito che non fosse proprio carino verso le mie Miss, che da anni partecipano al concorso. E anche se Margherita riporta su di se il problema del non sentirsi bella, che poi è una ragazza meravigliosa una potenziale Miss Italia, comunque non è piacevole”, ha aggiunto la patron di Miss Italia.

Mirigliani ha sottolineato l’aspetto legale della vicenda, nato tra la casa discografica e il concorso di bellezza: “Ci sono dei marchi registrati, depositati che sono marchi commerciali ed esistono da una vita. Noi abbiamo appreso tutto sui social, nessuno ci aveva avvisati. Mi dispiace perché sembra di andare contro Ditonellapiaga, ma bisogna stare attenti a come si usa e si contestualizza un marchio registrato”.

“Se accanto – spiega Mirigliani – all’immagine delle Miss associ la parola disperata, a me non sta bene”. Poi, la richiesta: “Io vorrei che Margherita (vero nome di Ditonellapiaga, ndr) venisse, anche a casa mia a spiegarmi il significato di quel testo. Non posso aggiungere altro perché ci sono questioni legali in corso”.