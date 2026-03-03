Iran, Trump: “Dalla difesa aerea ai radar, abbiamo distrutto tutto”

(Adnkronos) – “Non hanno una marina militare, non hanno un’aeronautica, non hanno sistemi di rilevamento aereo, i loro radar sono stati distrutti. Di fatto tutto è stato distrutto”. Così il presidente americano Donald Trump nel corso del bilaterale con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz alla Casa Bianca.

“Dal punto di vista militare – ha continuato – li abbiamo colpiti in maniera durissima, stanno usando i missili che hanno costruito nel corso degli anni. Li stanno usando in maniera massiccia, molti sono stati distrutti da noi”.

Trump ha quindi respinto l’ipotesi secondo cui Israele avrebbe “forzato la mano”, spingendolo ad attaccare l’Iran. “No. Potrei essere stato io a costringerli – ha detto nello Studio Ovale – Secondo me, quei pazzi avrebbero attaccato per primi”.

“Sulla base dei colloqui – le parole di Trump -, ho ritenuto che avrebbero attaccato per primi, erano pronti a colpire Israele e non volevo che succedesse. Israele era pronto, noi eravamo pronti: abbiamo avuto un impatto notevole. L’Iran sta finendo i missili, ha colpito paesi neutrali: è stata una sorpresa. E ora tutti questi paesi stanno combattendo duramente contro l’Iran. Si sono ritrovati sotto i missili all’improvviso”.

Lo scenario peggiore che potrebbe emergere dall’operazione statunitense in Iran, sarebbe “colpire e poi avere al potere qualcuno più malvagio del precedente”, la guida suprema Ali Khamenei, ha continuato il leader Usa. “Potrebbe succedere. Chi vorremmo come leader? Molte delle persone che avevamo in mente sono morte”, ha poi sottolineato.

“C’è stato – ha poi aggiunto senza fare riferimenti espliciti al recente attacco missilistico contro la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom – un altro attacco alla nuova leadership. Sembra sia stato piuttosto sostanziale”. E ancora: “Abbiamo eliminato il leader, oggi abbiamo colpito la nuova leadership in maniera molto dura. Molte persone chiedono l’immunità, finiranno per deporre le armi: intanto, noi andiamo avanti”.

Il figlio dell’ultimo Shah dell’Iran, Reza Pahlavi, potrebbe essere un’opzione per la guida del Paese, ma una figura “dall’interno” sarebbe più appropriata, ha poi sottolineato il presidente degli Stati Uniti durante il punto stampa. Alla richiesta di commentare la possibilità che Pahlavi possa essere il futuro leader dell’Iran, Trump ha dichiarato: “Credo che possa esserlo, alcune persone lo apprezzano”, aggiungendo però che, a suo avviso, “qualcuno dall’interno potrebbe essere più adatto”.

Trump si è poi scagliato contro il premier britannico Keir Starmer per il rifiuto iniziale a concedere l’utilizzo di basi militari britanniche nell’operazione militare in Iran. “Non sono contento del Regno Unito – ha detto Trump parlando ai giornalisti -. Ci sono voluti tre o quattro giorni per capire dove potevamo atterrare. Non abbiamo certo a che fare con Winston Churchill”.

Il leader Usa ha quindi annunciato lo stop agli scambi commerciali con la Spagna, il cui “terribile” governo di Pedro Sanchez ha rifiutato di consentire agli aerei statunitensi di utilizzare le sue basi per attaccare l’Iran e si è opposto all’aumento dei fondi per la difesa nell’ambito della Nato. “La Spagna si è comportata in modo terribile. Ho detto a Bessent di interrompere il commercio con la Spagna. Non vogliamo avere nulla a che fare con loro”, l’attacco di Trump.

Per quanto riguarda invece la questione energetica, “anche se i prezzi del petrolio rimangono leggermente alti per un po’, non appena questa situazione finirà, i prezzi scenderanno, credo addirittura ai livelli più bassi mai visti”, ha assicurato Trump.