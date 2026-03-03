Raf dedica il brano alla moglie, la figlia Bianca: “Due adolescenti innamorati”

(Adnkronos) – “Sembrava che il teatro dell’Ariston fosse vuoto e che ci fossero solo mamma e papà”. Così Bianca Riefoli ha commentato l’ultima esibizione al Festival di Sanremo 2026 di Raf con il brano ‘Ora e per sempre’, dedicato alla moglie Gabriella Labate. L’artista ha cantato con lo sguardo fisso sulla moglie, mentre le telecamere hanno inquadrato più volte Labate con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata. Ancora più emozionante il ringraziamento finale: “È stata la mia ispirazione per questo brano”.

Ospite oggi a La volta buona, la figlia primogenita Bianca Riefoli ha raccontato il dietro le quinte della performance del padre, alla quale ha preso parte in veste da ballerina: “Io ero davvero emozionata, stavo tremando ma papà mi ha detto di divertirmi e mi sono sciolta”.

E sul legame tra i genitori, Riefoli ha aggiunto: “Mi fanno morire perché sembrano dei sedicenni innamorati, sono sposati da 30 anni. Il nostro legame di famiglia è sempre stato fortissimo, ma la chimica che c’è tra loro due dopo tutti questi anni è inspiegabile”.

E sul segreto di amore così duraturo: “Complicità e pazienza, da parte di entrambi allo stesso modo”, ha concluso.