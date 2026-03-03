Ultime News

3 Mar 2026 Controlli su cantiere edile, violate norme sicurezza: multe e sanzioni alle imprese
3 Mar 2026 Marzo alla Biblioteca Statale: concerti, libri e incontri tra storia e musica
3 Mar 2026 Tram deragliato, la seconda vittima aveva chiesto protezione internazionale a Cremona
3 Mar 2026 Il Trio Debussy al Ponchielli il 5 marzo: da Musorgskij a Ravel
3 Mar 2026 Soncino, a breve l'appalto dei lavori per la ciclabile con Villacampagna
Nazionali

“Stai bene?”, la Top Gun americana precipita in Kuwait e viene soccorsa

(Adnkronos) – Tre caccia degli Stati Uniti sono precipitati in Kuwait, probabilmente abbattuti da fuoco amico. Gli equipaggi degli aerei si sono salvati lanciandosi con il paracadute. Un video che rimbalza sui social mostra una pilota soccorsa da un civile. “Stai bene? Hai bisogno di qualcosa?”, chiede l’uomo. La top gun apparentemente non ha nessun problema e, nella breve conversazione, rassicura il soccorritore. 

