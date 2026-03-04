Ultime News

4 Mar 2026 Treni: verso il ripristino della tratta ferroviaria Cremona-Piacenza
4 Mar 2026 Padania Acque: il 12 marzo il consiglio comunale approva nuovo testo statuto
4 Mar 2026 Ersaf, online il portale agricolo Akis: strumento fondamentale per la Lombardia
4 Mar 2026 Restyling luminoso in Piazza del Comune: nuova tecnologia e nuove luci in arrivo
4 Mar 2026 Trattamento delle patologie della spalla: convegno per medici e fisioterapisti
Iran, Pedullà “Pietra tombale sul diritto internazionale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Europa fa da scendiletto delle decisioni americane”. È netto Gaetano Pedullà, vice capo delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Primo Piano Europa dell’agenzia Italpress.
Il punto di partenza è l’attacco in Iran, che per Pedullà rappresenta un passaggio storico drammatico. “In Iran abbiamo la pietra tombale del diritto internazionale, ampiamente violentato ormai da moltissimi anni”, afferma l’eurodeputato. “Al di là di qualunque giudizio sul regime degli ayatollah, il metodo con cui si bombardano i Paesi, si esporta la democrazia con le bombe, per la nostra parte politica è inaccettabile e alla lunga determina solo instabilità, guerra che chiama guerra, violenza che genera violenza”.

