Ultime News

4 Mar 2026 Treni: verso il ripristino della tratta ferroviaria Cremona-Piacenza
4 Mar 2026 Padania Acque: il 12 marzo il consiglio comunale approva nuovo testo statuto
4 Mar 2026 Ersaf, online il portale agricolo Akis: strumento fondamentale per la Lombardia
4 Mar 2026 Restyling luminoso in Piazza del Comune: nuova tecnologia e nuove luci in arrivo
4 Mar 2026 Trattamento delle patologie della spalla: convegno per medici e fisioterapisti
Video Pillole

Primo Piano Europa – Puntata del 4 marzo 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nella seconda puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino, negli studi di Bruxelles del Parlamento Europeo, intervista gli eurodeputati di Lega e Movimento 5 Stelle Paolo Borchia e Gaetano Pedullà. Nel corso della puntata, anche un’intervista al capogruppo del Pse al Comitato Europeo delle Regioni, Luca Menesini. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio sulla percezione che gli italiani hanno delle istituzioni europee e della loro efficacia.

