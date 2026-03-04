Storytelling su Spazio Agio: lo sportello di ascolto raccontato dagli adolescenti

Intercettare precocemente i bisogni di salute mentale dei più giovani e offrire loro un luogo dove sentirsi ascoltati: nasce con questo obiettivo Spazio AGio, lo sportello di ascolto dedicato a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 25 anni, frutto della collaborazione tra Asst di Cremona, Comune di Cremona e Azienda Sociale Cremonese.

Per far conoscere il servizio ai loro coetanei, Asst Cremona ha avviato un progetto con il Liceo Anguissola, coinvolgendo gli studenti dell’indirizzo comunicazione in un percorso di storytelling e produzione di contenuti pensati per i giovani. Video brevi, interviste, copioni e materiali per Instagram e TikTok con un obiettivo chiaro: raccontare Spazio AGio con il linguaggio della loro generazione.

Il progetto si sviluppa attraverso incontri e laboratori condotti dagli educatori Leone Lisè (referente organizzativo Spazio Agio) Mariachiara Galli, Federica Lauritti e Virginia Pini e momenti di confronto con lo staff della struttura Comunicazione e Relazioni Esterne dell’Asst di Cremona. Nel pomeriggio del 3 marzo, ad esempio, gli studenti hanno iniziato a registrare i primi contenuti e a trasformare le idee elaborate nei mesi scorsi in materiali pronti per la pubblicazione.

Divisi in gruppi, i ragazzi e le ragazze hanno presentato i lavori realizzati, discutendoli insieme per individuare punti di forza e aspetti da migliorare. Un esercizio di creatività ma anche di consapevolezza: imparare a comunicare in modo efficace un servizio pensato proprio per loro.

Durante il lavoro insieme, agli studenti è stato chiesto di descrivere Spazio AGio con una sola parola. Le risposte sono arrivate spontanee, le più frequenti: sicurezza, casa, accogliente, divertente. Parole semplici che raccontano bene il senso di questo progetto: un luogo dove fermarsi, parlare e sentirsi ascoltati.

IL PROGETTO

Spazio AGio è uno sportello gratuito di ascolto e consulenza sul benessere psicologico dedicato a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 25 anni.

È un luogo dove chi sente di avere una difficoltà, un dubbio o semplicemente il bisogno di parlare può trovare professionisti pronti ad ascoltare senza giudizio e, se necessario, essere orientato verso i servizi più adeguati.

Lo sportello si trova nei locali al piano terra della Fondazione Città di Cremona, in piazza Giovanni XXIII ed è aperto ogni martedì dalle 14.30 alle 17.30 con accesso libero, senza appuntamento. L’iniziativa nasce proprio per intercettare precocemente il disagio giovanile e offrire ai ragazzi uno spazio semplice e accessibile dove poter chiedere aiuto.

