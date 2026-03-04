Ultime News

4 Mar 2026 Padania Acque: il 12 marzo il consiglio comunale approva nuovo testo statuto
4 Mar 2026 Ersaf, online il portale agricolo Akis: strumento fondamentale per la Lombardia
4 Mar 2026 Restyling luminoso in Piazza del Comune: nuova tecnologia e nuove luci in arrivo
4 Mar 2026 Trattamento delle patologie della spalla: convegno per medici e fisioterapisti
4 Mar 2026 Avis, il dono del sangue dà spettacolo (di improvvisazione)
Cronaca

Via Giordano ancora nella morsa del traffico: lunghe code per un cantiere lavori

di Giuliana Biagi

Il problema è l'imbuto che si crea all'incrocio con via del Sale. Segnalate attese anche di 20 minuti nelle ore di punta

Fill-1

Ancora incolonnamenti di auto in via Giordano per un cantiere di lavori, nel tratto compreso tra Piazza Cadorna e l’incrocio con via del Sale.

Nelle ore di punta si segnalano attese di 20 minuti perché l’incrocio semaforico non consente di smaltire in maniera efficace i mezzi provenienti dall’ospedale, costretti a svoltare a sinistra in via del Sale.

Un “verde” che consente il passaggio di 6 – 7 auto al massimo quando va bene, a cui si aggiungono 4 – 5 auto che passano anche con il segnale di giallo – rosso.

Un cantiere per lavori alla rete di teleriscaldamento da ieri ha imposto anche la chiusura di via del Vasto da piazza Cadorna.

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...