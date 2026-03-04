Cronaca
Via Giordano ancora nella morsa del traffico: lunghe code per un cantiere lavori
Il problema è l'imbuto che si crea all'incrocio con via del Sale. Segnalate attese anche di 20 minuti nelle ore di punta
Ancora incolonnamenti di auto in via Giordano per un cantiere di lavori, nel tratto compreso tra Piazza Cadorna e l’incrocio con via del Sale.
Nelle ore di punta si segnalano attese di 20 minuti perché l’incrocio semaforico non consente di smaltire in maniera efficace i mezzi provenienti dall’ospedale, costretti a svoltare a sinistra in via del Sale.
Un “verde” che consente il passaggio di 6 – 7 auto al massimo quando va bene, a cui si aggiungono 4 – 5 auto che passano anche con il segnale di giallo – rosso.
Un cantiere per lavori alla rete di teleriscaldamento da ieri ha imposto anche la chiusura di via del Vasto da piazza Cadorna.
© Riproduzione riservata