Il futuro dell'auto in Europa, su Cr1 confronto tra legislatore e produttori

Numerosi punti di contatto tra l'europarlamentare Massimiliano Salini, relatore per la revisione del Regolamento sugli standard di emissioni delle vetture, e Cesare de Lorenzi presidente dell'associazione europea delle concessionarie Citroen-Ds

Cesare De Lorenzi presidente dell'associazione europea delle concessionarie Citroen e Ds e l'europarlamentare Massimiliano Salini
La prima relazione entro aprile e poi al lavoro con gli stakeholder del settore per arrivare a definire i nuovi standard di emissioni di Co2 per auto e veicoli commerciali leggeri. Per Massimiliano Salini europarlamentare cremonese, vicepresidente del gruppo Ppe, fino alla fine dell’anno si susseguiranno incontri e confronti per arrivare a una revisione di una parte del Green Deal che negli ultimi anni ha sollevato numerose proteste. L’atteggiamento dell’Unione europea nei confronti dell’industria automobilistica si è ammorbidito.

E’ saltato il limite del 2035 per la fine del motore endotermico, e altre novità arriveranno, anche in base alle richieste che Salini raccoglierà nei prossimi mesi. Le prime sono arrivate da Cesare De Lorenzi, titolare delle concessionarie cremonesi del gruppo Stellantis, presidente dell’associazione concessionari Citroen in Italia e presidente europeo delle Associazioni di concessionari Citroën e DS, durante la trasmissione “Punto e a capo” su Cr1.
