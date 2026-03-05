La cultura orientale torna a Cremona: il 25 e 26 aprile il Japan Show approda in Fiera

La Fiera di Cremona si prepara a trasformarsi in un angolo di Giappone. Sabato 25 e domenica 26 aprile torna il Japan Show, l’appuntamento imperdibile dedicato alla cultura, alle tradizioni millenarie e all’estetica del Sol Levante. Un evento che raddoppia il suo fascino grazie alla concomitanza con l’Italian Koi Expo, l’unico campionato nazionale dedicato alle spettacolari carpe Koi.

Il Japan Show non è solo una fiera, ma un viaggio sensoriale nel cuore del Giappone. Il programma di quest’anno promette un’esperienza a 360 gradi. Sul fronte arti e tradizioni ci saranno dimostrazioni e workshop di calligrafia, l’affascinante precisione degli origami, la peculiare cottura Raku e molto altro,

Spazio anche a performance e spettacoli: Palchi vibranti che ospiteranno danze tradizionali, esibizioni di arti marziali e show che cattureranno l’essenza dello spirito giapponese con la presenza di celebri personaggi del mondo nipponico.

Non mancheranno shopping e artigianato: un’area market selezionata dove trovare oggettistica, abbigliamento tipico e pezzi unici di artigianato, ma anche un viaggio sul fronte del gusto e dei sapori, con un percorso gastronomico autentico, che spazia dai classici ramen e sushi fino alle prelibatezze dello street food nipponico.

In parallelo, si svolgerà l’Italian Koi Expo. Il campionato vedrà i migliori allevatori italiani e internazionali sfidarsi davanti a una giuria di esperti mondiali. Sarà un’occasione rara per ammirare esemplari di carpa Koi di altissimo pregio, valutati per la purezza dei colori e l’eleganza del portamento, simboli universali di fortuna e perseveranza.

