5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
5 Mar 2026 Falsi addetti di A2A Energia a Cremona: i consigli per non cadere nella truffa
5 Mar 2026 Università Cattolica di Cremona, al via il ciclo di incontri dal titolo "Quale futuro?”
5 Mar 2026 Il gasolio a due euro al litro: "Isteria dei mercati" per il titolare di Keropetrol
5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
Tg Economia – 5/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Commissione Ue vara l’Industrial Accelerator Act
– In crescita il mercato dell’auto a febbraio
– Per il 2026 la Cina punta a una crescita economica del 5%
– Assegno sociale, ecco le condizioni per ottenerlo
mgg/gsl

