Il Trio Debussy in concerto al Ponchielli nel progetto artistico con Casa Stradivari

Un itinerario musicale da M. Musorgskij a M. Ravel in cui il colorismo russo si ricollega all’impressionismo francese: è il concerto del Trio Debussy al teatro di Cremona, che giovedì sera ha deliziato il pubblico fra suggestioni immaginifiche.

Il più longevo trio di artisti italiani formato da Antonio Valentino al pianoforte, Piergiorgio Rosso al violino e Francesca Gosio al violoncello, ha incluso nel programma una particolare versione di Quadri di un’esposizione firmata dal M° Valentino.

L’evento rientra nel progetto Artisti in Residenza frutto della collaborazione fra il Ponchielli e Casa Stradivari con il sostegno di Fondazione Cariplo, che oltre ad esibizioni musicali prevede tavole rotonde insieme ai liutai per un confronto con gli artisti e momenti di perfezionamento ad accesso gratuito rivolti ai giovani talenti dell’archetto.

Fra gli iscritti alla masterclass di musica da camera tenuta dal Trio Debussy c’è la violinista Emma Bertozzi, che frequenta il Conservatorio Monteverdi e l’Accademia Stauffer. La scorsa settimana aveva già seguito la masterclass di violino condotta da Kirill Troussov, occasione di perfezionamento e anche d’incontro con i numerosi partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero.

