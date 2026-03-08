Ultime News

8 Mar 2026 Giacchetta: "Ci sentiamo derubati di un rigore, meritiamo rispetto"
8 Mar 2026 Nicola: "Voglio una Cremo affamata tutta la gara, non solo nel secondo tempo"
8 Mar 2026 Coldiretti, Campagna Amica celebra la Giornata della donna in piazza Stradivari
8 Mar 2026 Cade dal cavallo imbizzarrito: morta 37enne cremonese
8 Mar 2026 Festa della Donna: omaggio floreale del Questore alla poliziotta ferita in servizio
Esce fuori strada e finisce in un canale, 40enne muore a Serrenti in Sardegna

(Adnkronos) – Un automobilista di quarant’anni è morto nel sud Sardegna in un incidente. L’uomo, un agricoltore di Samassi, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la Provinciale 56. All’uscita di Serrenti il mezzo è uscito fuori di strada e, dopo aver attraversato la vegetazione, ha finito la sua corsa in un canale. Quando sono intervenuti i soccorritori per il quarantenne non c’era più niente da fare. I vigili del fuoco sono occupati del difficoltoso recupero del mezzo mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. 

