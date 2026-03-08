Genova, donna uccisa a coltellate: il figlio portato in questura

(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta oggi domenica 8 marzo nel pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana.

A uccidere l’86enne sarebbe stato il figlio. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite con una serie di coltellate. Il figlio della vittima, un soggetto psichiatrico, sarebbe stato portato in questura.

È stato il figlio maggiore della donna a lanciare l’allarme. Le volanti della questura, giunte sul posto, hanno trovato all’interno della sua abitazione la donna priva di vita e il figlio minore di 52 anni con i vestiti sporchi di sangue.