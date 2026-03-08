Germania, elezioni in Baden-Wuerttemberg: Verdi avanti alla Cdu, le proiezioni

(Adnkronos) –

Verdi avanti alla Cdunel Land del Baden-Wuerttemberg in Germania. Le prime proiezioni delle emittenti tedesche ARD e ZDF confermano le tendenze individuate dagli exit poll alle elezioni celebrate oggi domenica 8 marzo. Il partito dei Verdi, secondo le due emittenti, ottiene 31,8 (Ard) /31,7% (Zdf), la Cdu: 29,3/ 30,3%, la Spd: 5,5 / 5,4%, la Fdp: 4,5 / 4,5, l’Afd 17,6 / 17,9%, la Linke 4,/ 4,5%.

“Abbiamo suscitato molte aspettative nella popolazione del Baden-Württemberg, sul fatto che il bene dello Stato deve prevalere sugli interessi di partito. Non ho nulla da ritrattare al riguardo. È così che voglio guidare il Land”. A dichiaralo è stato il leader dei Verdi Cem Oezdemir, che potrebbe diventare il nuovo primo ministro del Baden-Württemberg, il secondo ecologista nella storia tedesca, il primo di origini turche.

‘Svevo dell’Anatolia’ come si autodefinisce, figlio di un operaio tessile, uno dei ‘Gastarbeiter’ chiamati a sostenere il miracolo economico tedesco, il politico 60enne continua la sua irresistibile ascesa nella ricca regione industriale dove è nato il 21 dicembre 1965, a Bad Urach, una piccola città situata una cinquantina di chilometri a sud di Stoccarda.

Nel 1994, era diventato uno dei primi due deputati del Bundestag figlio di genitori turchi. Nel 2021, sotto il governo del socialdemocratico Olaf Scholz, era stato anche il primo politico di origine immigrata a ricoprire la carica di ministro, responsabile dell’Agricoltura.

Sono sotto choc i socialdemocratici tedeschi del Baden-Wuerttemberg dopo aver ottenuto il peggior risultato di sempre alle elezioni regionali tedesche. Le proiezioni vedono il partito scivolare al quarto posto nel Land sud-occidentale con solo il 5,4% dei voti, superando a malapena la soglia del 5% necessaria per entrare nel parlamento regionale di Stoccarda. Il vicecancelliere tedesco Lars Klingbeil, co-leader del partito a livello nazionale, ha parlato di “una serata amara”. Il candidato premier del partito nel Baden-Württemberg, Andreas Stoch, ha annunciato le sue dimissioni poco dopo la pubblicazione degli exit poll.

Il voto è stato il primo di cinque elezioni regionali che si terranno quest’anno in Germania, e la Spd dovrà affrontare un’intensa battaglia per mantenere il potere nella vicina Renania-Palatinato il 22 marzo. Storicamente uno dei due principali partiti in Germania insieme ai cristiano-democratici ( Cdu) la Spd ha visto diminuire la sua popolarità negli ultimi anni. Il crollo del partito nel Baden-Württemberg potrebbe aver avvantaggiato i Verdi, che secondo le ultime proiezioni hanno compiuto una sorprendente rimonta superando la Cdu. Prima di oggi il peggior risultato della Spd in un’elezione statale era stato ottenuto nello stato orientale della Turingia nel 2024, dove il partito aveva ricevuto il 6,1% delle preferenze.

Il co-leader del partito tedesco AfD Tino Chrupalla ha salutato il risultato ottenuto dal suo partito: “Abbiamo ottenuto un risultato elettorale meraviglioso”, ha detto sottolineando che Alternativa per la Germania diventa il principale gruppo di opposizione nel parlamento di Stoccarda.

Secondo le proiezioni delle emittenti pubbliche Ard e Zdf, l’Afd ha quasi raddoppiato il risultato del 2021 (9,7%) ottenendo il suo miglior esito in un’elezione per il rinnovo del parlamento di un Land nella parte occidentale della Germania.