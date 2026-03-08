Ultime News

8 Mar 2026 La Juvi tiene testa alla capolista per 35'. Il finale sorride a Pesaro che vince 76-64
8 Mar 2026 Vanoli sempre in partita a Tortona, ma nel finale la Bertram chiude 85-78
8 Mar 2026 Sicurezza Stradale, "Cremona Corre" alla Gran Fondo del 19 aprile ricordando Scarponi
8 Mar 2026 "Chi muove il mondo": un murale per rendere merito a chi lavora nell'invisibilità
8 Mar 2026 “Inno alle donne”: il coro Pink Voices incanta Cremona con un repertorio d’eccezione
Nazionali

Il Milan ‘abbraccia’ Brignone e Paris prima del derby con l’Inter: il tributo ai medagliati di Milano Cortina

(Adnkronos) – Un abbraccio alle leggende azzurre dello sci, prima del derby di Milano contro l’Inter. Il Milan ha omaggiato in maniera speciale due tifosi d’eccezione, Federica Brignone e Dominik Paris, prima della stracittadina di oggi, domenica 8 febbraio. Il Diavolo ha reso omaggio ai due campioni, grandi protagonisti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Brignone con due ori da favola, in gigante e in SuperG, dopo un incredibile recupero dall’infortunio al ginocchio. E Paris, bronzo in discesa libera, riuscito ad agguantare la prima medaglia olimpica a 36 anni, dopo una carriera pazzesca.  

I due hanno ricevuto in regalo una maglia rossonera speciale (la numero 6 dello storico capitano Franco Baresi per Brignone, la 13 di Alessandro Nesta per Paris) e sono stati accolti da un caloroso boato del pubblico presente allo stadio. 

