8 Mar 2026 La Juvi tiene testa alla capolista per 35'. Il finale sorride a Pesaro che vince 76-64
8 Mar 2026 Vanoli sempre in partita a Tortona, ma nel finale la Bertram chiude 85-78
8 Mar 2026 Sicurezza Stradale, "Cremona Corre" alla Gran Fondo del 19 aprile ricordando Scarponi
8 Mar 2026 "Chi muove il mondo": un murale per rendere merito a chi lavora nell'invisibilità
8 Mar 2026 “Inno alle donne”: il coro Pink Voices incanta Cremona con un repertorio d’eccezione
Nazionali

Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Il tennista azzurro sfida Denis Shapovalov
oggi, domenica 8 marzo, nel terzo turno del Masters 1000 americano. Sinner è reduce dalla vittoria dell’esordio contro il ceco Dalibor Svrcina, battuto in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-1, mentre il canadese, numero 39 del mondo, ha superato Stefanos Tsitsipas e Tomas Martin Etcheverry nei primi turni del torneo. Il match inizierà intorno alle 23. 

Quello di Indian Wells sarà il terzo incrocio tra i due, fermi sul parziale di 1-1. Il canadese si è aggiudicato la prima sfida con Sinner, risalente al primo turno degli Australian Open 2021, mentre Jannik ha conquistato la vittoria agli ultimi Us Open, eliminando Shapovalov al terzo turno in quattro set. 

