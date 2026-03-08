Ultime News

8 Mar 2026 La Juvi tiene testa alla capolista per 35'. Il finale sorride a Pesaro che vince 76-64
8 Mar 2026 Vanoli sempre in partita a Tortona, ma nel finale la Bertram chiude 85-78
8 Mar 2026 Sicurezza Stradale, "Cremona Corre" alla Gran Fondo del 19 aprile ricordando Scarponi
8 Mar 2026 "Chi muove il mondo": un murale per rendere merito a chi lavora nell'invisibilità
8 Mar 2026 “Inno alle donne”: il coro Pink Voices incanta Cremona con un repertorio d’eccezione
Nazionali

Milan-Inter, proteste nerazzurre per possibile rigore. Chivu a Saelemaekers: “Sicuro di non averla toccata?”

(Adnkronos) – Si accende il derby di Milano. Nel secondo tempo di Milan-Inter
oggi, domenica 8 marzo, un episodio ha ‘movimentato’ la partita . Intorno all’ora di gioco, sull’1-0 per la squadra di Allegri, i nerazzurri hanno protestato per un possibile rigore dopo un tocco dubbio di Saelemaekers in area di rigore rossonera. Il motivo? Il belga ha addomesticato un cross di Barella con il petto, ma alcuni giocatori dell’Inter hanno protestato all’indirizzo dell’arbitro vedendo un tocco di braccio nell’azione. 

Anche Chivu, tecnico dell’Inter, si è rivolto al centrocampista con un sorriso ironico: “Sicuro di non averla toccata con il braccio?”. Per la cronaca, c’è stato un silent check e l’arbitro Doveri ha lasciato correre.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...