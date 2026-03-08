Mimose, pensieri e riflessioni: la giornata della donna vista dai cremonesi

Era il 16 dicembre 1977 quando l’Assemblea Generale dell’ONU riconobbe ufficialmente l’importanza della donna e dei suoi diritti.

Una decisione messa nero su bianco dopo decenni di discussioni, lotte più o meno pacifiche, movimenti femministi nati negli Stati Uniti e diffusi in Europa, che hanno influenzato la società e continuano a farlo ancora oggi, in un mondo in costante cambiamento.

È così che ogni 8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna: una ricorrenza certamente festosa, ma che invita anche alla riflessione.

Dalla parità di genere al gender gap, dal tema salariale fino alla violenza – fisica o verbale – sono molte le problematiche che le donne affrontano quotidianamente.

Ed è forse proprio per questo che, tra un ramoscello di mimosa e un pensiero dedicato, ricordare l’8 marzo è oggi più che mai fondamentale.

Il mondo cambia, evolve, e seppur lentamente continua a muoversi nella direzione dei diritti e dell’uguaglianza: sul futuro, fra i cremonesi, prevale un cauto ottimismo perché, per citare la celebre pellicola di Paola Cortellesi, in fondo ‘c’è ancora domani’. Ecco cosa ci hanno raccontato.

