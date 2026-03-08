Ultime News

8 Mar 2026 “Inno alle donne”: il coro Pink Voices incanta Cremona con un repertorio d’eccezione
8 Mar 2026 "Musica favolosa", magia e spettacolo per i bambini al Museo del Violino
8 Mar 2026 Nicholas, rientrato dalla Thailandia dopo un viaggio lungo una settimana
8 Mar 2026 Le pagelle di Lecce-Cremonese: i voti dei grigiorossi
8 Mar 2026 Giacchetta: "Ci sentiamo derubati di un rigore, meritiamo rispetto"
Nazionali

Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell’incendio

(Adnkronos) – “Vi parlo dall’inferno”. Un giornalista della tv iraniana si collega da un impianto petrolifero di Teheran. Alle sue spalle, il colossale incendio provocato dagli attacchi condotti da Israele, che ha preso di mira raffinerie e depositi petroliferi nell’area della capitale. “Dicono che colpiscono infrastrutture militari, ma qui siamo vicino alle case”, dice il giornalista. 

