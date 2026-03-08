Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell’incendio

(Adnkronos) – “Vi parlo dall’inferno”. Un giornalista della tv iraniana si collega da un impianto petrolifero di Teheran. Alle sue spalle, il colossale incendio provocato dagli attacchi condotti da Israele, che ha preso di mira raffinerie e depositi petroliferi nell’area della capitale. “Dicono che colpiscono infrastrutture militari, ma qui siamo vicino alle case”, dice il giornalista.