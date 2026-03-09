Cronaca
Fuga di gas in via Ippocastani: chiusa temporaneamente la strada
Fuoriuscita di gas da una tubazione, intervento dei tecnici dell'azienda distributrice e i Vigili del Fuoco
Una fuoriuscita di gas ha causato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici in via Ippocastani, angolo via Novati nel primo pomeriggio di oggi. All’origine del guasto, l’urto accidentale di un’autovettura contro un montante del gas.
La strada è stata chiusa al traffico per consentire la riparazione della rete.
