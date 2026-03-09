Ultime News

9 Mar 2026 "Università svelate" in tutta Italia: aderisce anche il Politecnico, campus di Cremona
9 Mar 2026 Fuga di gas in via Ippocastani: chiusa temporaneamente la strada
9 Mar 2026 Esce per portare fuori il cane e non rientra, scomparso 78enne
9 Mar 2026 Scuole d'infanzia, minoranza chiede spiegazioni su modifiche alle convenzioni
9 Mar 2026 Si svela il piano nobile di Palazzo Vescovile, le immagini degli interni
Fuga di gas in via Ippocastani: chiusa temporaneamente la strada

Fuoriuscita di gas da una tubazione, intervento dei tecnici dell'azienda distributrice e i Vigili del Fuoco

foto Zambelli
Una fuoriuscita di gas ha causato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici in via Ippocastani, angolo via Novati nel primo pomeriggio di oggi. All’origine del guasto, l’urto accidentale di un’autovettura contro un montante del gas.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire la riparazione della rete.

