9 Mar 2026 Polifonia, l'associazione musicale studentesca ora attiva al Campus di Cremona del PoliMi
8 Mar 2026 La Juvi tiene testa alla capolista per 35'. Il finale sorride a Pesaro che vince 76-64
8 Mar 2026 Vanoli sempre in partita a Tortona, ma nel finale la Bertram chiude 85-78
8 Mar 2026 Consenso e Ddl Bongiorno, folla di persone al corteo in centro storico
8 Mar 2026 Sicurezza Stradale, "Cremona Corre" alla Gran Fondo del 19 aprile ricordando Scarponi
Indian Wells, Paolini batte Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi

Jasmine Paolini non delude a Indian Wells. L’azzurra batte Ajla Tomljanovic in tre set e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 californiano. Per Jasmine, successo che arriva al termine di un match molto tirato: dopo aver vinto 7-5 il primo parziale, la toscana ha perso il secondo set con lo stesso punteggio. Decisivo la scatto del terzo e ultimo parziale, chiuso con un netto 6-1. L’ostacolo al prossimo turno sarà l’australiana Talia Gibson. 

