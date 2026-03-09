Ultime News

Su CR1 focus sul week end delle cremonesi della pallacanestro

di Maria Cristina Coppola

Dopo la sosta, torna Basket&co per analizza le prestazioni delle squadre cremonesi di serie A, il settore giovanile e le partite delle minors

Cristina Coppola e Alberto Guarneri conducono Basket&co
Con la ripresa dei campionati di basket dopo la sosta, torna anche Basket&co, il talk di CR1 dedicato alla pallacanestro in onda il lunedì alle 22 su CR1 (qui per le ultime puntate).

Si parlerà del week end delle cremonesi di serie A, entrambe sconfitte in trasferta ma con una prestazione solida, la Vanoli a Tortona e la Juvi con la capolista di A2 Pesaro alla Vitrifrigo Arena. Nel corso della serata l’intervista a coach Pierluigi Brotto e le considerazioni post partita di Luca Bechi.

Spazio anche al settore giovanile della Vanoli con le interviste all’allenatore di Under 17 e Under 19, Mirko Baltieri e i due giocatori aggregati alla prima squadra, Simone De Gregori e Alberto Zanchetta.

Non mancherà il commento alle partite delle minors, con Orzi e Sanse sconfitte e la vittoria di Pizzighettone.

Appuntamento alle 22 con Cristina Coppola e Alberto Guarneri su CR1 – canale 19 e in streaming su cr1.it.

