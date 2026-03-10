Canottaggio, 4 ori e 3 argenti per la Canottieri Bissolati al Meeting di Piediluco

Grande prestazione per gli atleti della Canottieri Bissolati nella tre giorni di gare che si sono svolte sulle acque del Lago di Piediluco. Gli atleti della società cremonese sono stati assoluti protagonisti della manifestazione, conquistando un bottino complessivo di 4 medaglie d’oro e 3 d’argento.

Protagonista assoluta della categoria Senior è stata Elena Sali, che ha dominato il singolo nella giornata di sabato, sbaragliando la concorrenza degli equipaggi dei corpi militari. L’atleta si è poi ripetuta domenica, conquistando un secondo successo nella specialità del quattro di coppia. Per lei dunque uno straordinario doppio oro, a coronamento di un weekend perfetto.

Ottimo risultato anche per Matteo Miglioli, che nella prima giornata di gare conquista uno splendido argento nel singolo U19 maschile, un piazzamento importantissimo che lo proietta al primo posto del ranking nazionale dopo le prove valutative del primo raduno nazionale svoltosi a fine gennaio. Domenica Miglioli si supera nuovamente e sbaraglia la concorrenza nella specialità del doppio U19, in coppia con il romano Primicerio Moschella della Tevere Remo, conquistando una splendida medaglia d’oro.

Grande prova anche per Francesca Sasso, che nella giornata di sabato sfiora il podio per un solo secondo, chiudendo al quarto posto nel singolo U19 al termine di una gara combattutissima. L’atleta, ancora appartenente alla categoria U17, ma già azzurra lo scorso anno, conferma il suo grande potenziale confrontandosi con avversari più grandi. Splendida prestazione anche la domenica, quando torna a gareggiare nella propria categoria di riferimento e conquista la medaglia d’oro nel quattro di coppia, insieme alle compagne della Canottieri Telimar, Palermo e Peloro.

Proseguendo nella categoria U17 femminile, Chiara Leandri centra un’ottima Finale A nel singolo e conquista inoltre uno splendido argento nel doppio in coppia con Letizia Bianchi, al primo anno nella categoria. Un’altra medaglia arriva nel quattro di coppia U23 maschile, grazie a Emanuele Marconi, che in compagnia dei compagni della Canottieri Arno e della Timavo conquista un ottimo argento, al termine di una gara di altissimo livello.

Ottimo piazzamento anche per Marcello Balconi, che sfiora il podio nel doppio U19 maschile (gara vinta da Miglioli) insieme a Jacopo Demolli della Canottieri Milano. Un quarto posto che lascia un pizzico di amaro in bocca a causa di un piccolissimo errore durante la gara, ma che certifica comunque la grande qualità dell’atleta. Ultimi, ma non ultimi, i giovanissimi Alessandro Scandiani, Davide Corini, Matteo Aporti e Stefano Mariuta, che chiudono al quarto posto la Finale A del quattro di coppia U17. Un risultato frutto di un percorso solido durante tutto il weekend, centrato nonostante la pochissima esperienza, che attesta la bontà dell’equipaggio anche in prospettiva futura.

Soddisfatto dei risultati il responsabile tecnico della Bissolati Luca Manzoli, accompagnato da Filippo Manfredi nella trasferta di Piediluco: “Un’ottima prima uscita in ambito nazionale, che ci dà riscontro del lavoro svolto e proietta la nostra società nella top 10 del medagliere nazionale. Abbiamo una fotografia chiara del nostro stato di forma. Ora verrà la parte dura: confermare questi ottimi riscontri tra un mese, al secondo appuntamento nazionale, selettivo per le maglie azzurre. Testa bassa e lavorare sull’entusiasmo di questo weekend eccellente”.

