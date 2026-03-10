Centenario del Decimo Reggimento Guastatori al via con il concerto della Fanfara

Sono iniziate le celebrazioni per il centenario del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona, che nella giornata di martedì sono culminate con il concerto Fanfara dell’ 11° reggimento bersaglieri della 132a Brigata Corazzata “Ariete”, svoltosi nella splendida cornice dell’Aula Magna del Politecnico di Cremona.

In apertura della serata il colonnello Roberto Spampanato, Comandante del X Guastatori, ha ringraziato le autorità presenti. “Un anno fa iniziammo a pensare a questo momento, ma il tempo è volato, e oggi siamo qui” ha detto. “Grazie al generale Leotta per averci dato la possibilità di avere qui la banda dell’11° Reggimento Bersaglieri, che sarà con noi in questi due giorni di festa per il nostro centenario”.

Un momento musicale intenso, alla presenza di tutte le massime autorità civili e militari cittadine. Il concerto si è aperto con l’immancabile Inno di Mameli, momento solenne per tutti, che ha dato il via ufficiale alla celebrazione del centenario.

La Fanfara, che rappresenta un’eccellenza musicale e storica dell’Esercito Italiano, si è esibita in una serie di successi, tra cui dei medley di Michael Jackson e di Santana, ma anche brani intramontabili di Morricone come Gabriel’s Oboe.

Accanto alla sola musica dell’orchestra, formata soltanto da ottoni, la seconda parte del concerto ha visto anche la partecipazione di Debora Tundo, che ha cantato dei medley di Annalisa e di Amy Winehouse.

Ma la giornata dedicata al centenario era già iniziata qualche ora prima del concerto, alle 14.30, quando è stata deposta una corona d’alloro al Cimitero Monumentale di Cremona.

© Riproduzione riservata