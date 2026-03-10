Cronaca
Pullman si incastra tra via Platina e via Melone: traffico bloccato in centro città
Il problema si è verificato a metà mattina e ha causato incolonnamenti di auto in entrambe le strade. Non è la prima volta che succede
E’ successo di nuovo: un mezzo di grandi dimensioni che non riesce a transitare per le strette vie del centro città. Stavolta è capitato a un pullman turistico – lunghezza circa 13 metri – incastrato tra via Platina (da dove proveniva) e via Altobello Melone, mentre cercava di svoltare verso piazza Sant’Angelo.
A metà mattina la situazione si presentava come mostrano le foto inviate da un passante, con una fila di automezzi, autobus compresi, costretti a fermarsi aspettando che le manovre dell’autista sbloccassero la situazione.
Sul posto è stata chiamata anche la Polizia Locale.
