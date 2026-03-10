Ultime News

10 Mar 2026 A Santa Monica il Convegno nazionale sui disturbi dell'alimentazione
10 Mar 2026 Casa di Comunità a Cremona: i muri ci sono, ora si cercano gli specialisti
10 Mar 2026 Coldiretti manifesta a Milano: da guerra in Iran ai prezzi sottocosto
10 Mar 2026 Brotto dopo Tortona ospite di CR1: "Prestazione positiva, ma nei finali ci manca lucidità"
10 Mar 2026 Nek fa cantare il Ponchielli: l'energia degli esordi nel suo European Tour
Cronaca

Pullman si incastra tra via Platina e via Melone: traffico bloccato in centro città

di Giuliana Biagi

Il problema si è verificato a metà mattina e ha causato incolonnamenti di auto in entrambe le strade. Non è la prima volta che succede

E’ successo di nuovo: un mezzo di grandi dimensioni che non riesce a transitare per le strette vie del centro città. Stavolta è capitato a un pullman turistico – lunghezza circa 13 metri –  incastrato tra via Platina (da dove proveniva) e via Altobello Melone, mentre cercava di svoltare verso piazza Sant’Angelo.

A metà mattina la situazione si presentava come mostrano le foto inviate da un passante, con una fila di automezzi, autobus compresi, costretti a fermarsi aspettando che le manovre dell’autista sbloccassero la situazione.

Sul posto è stata chiamata anche la Polizia Locale.

