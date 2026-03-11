Corbetta “Rapporto tra artisti e impresa è necessario”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono fermamente convinta che il rapporto tra artisti e impresa sia non solo auspicabile, ma addirittura necessario perché gli artisti all’interno del mondo aziendale portano innovazione”: lo ha detto Caroline Corbetta, curatrice arte contemporanea e giornalista culturale, a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Havas a Milano, sottolineando che questo è possibile perché “un artista è innovativo per definizione: deve sempre spingere l’asticella in avanti e mettere in discussione lo status quo. Quindi lo sguardo ‘laterale’ dell’artista all’interno di un’azienda può generare dinamiche innovative”.

