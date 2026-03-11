Ultime News

11 Mar 2026 Le aziende tra responsabilità, processi e prevenzione: seminario all'Università Cattolica
11 Mar 2026 Vende i mobili, ma a pagare è lei. Oltre il danno, la beffa: imputato assolto
11 Mar 2026 Nasce il Comitato "Grandi carnivori". Obiettivo: monitorare e prevenire i danni
11 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone in vista della sfida alla Fiorentina
11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
Video Pillole

Havas, nuova sede a Milano. Tonini “Luogo che rappresenta la nostra ambizione”

MILANO (ITALPRESS) – “Questo è un luogo che rappresenta l’ambizione che abbiamo come agenzia nei confronti della nostra attività, supporto del business delle imprese. È un luogo nel centro di Milano che da sempre unisce creatività e business in modo integrato, un luogo aperto alla città e che dalla città trae anche linfa vitale perché tutte le funzioni e le capacità che abbiamo all’interno del nostro gruppo a livello strategico, creativo e livello operativo convivano e si alimentino l’uno verso l’altro”, ha dichiarato Caterina Tonini, CEO Havas Creative Network Italy e CO-Founder & CEO Havas Pr Milan, a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Havas a Milano.

xh7/fsc/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...