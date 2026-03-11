Ultime News

11 Mar 2026 Scontro tra due auto sulla via Mantova a Pessina: illesi i conducenti
11 Mar 2026 Cura dell'obesità, a San Camillo presentato il Percorso Multidisciplinare
11 Mar 2026 Le aziende tra responsabilità, processi e prevenzione: seminario all'Università Cattolica
11 Mar 2026 Vende i mobili, ma a pagare è lei. Oltre il danno, la beffa: imputato assolto
11 Mar 2026 Nasce il Comitato "Grandi carnivori". Obiettivo: monitorare e prevenire i danni
Iran, Annunziata “Attacco di Trump non ha logica, guerra per coprire Israele”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Non c’è nessuna soluzione in Medio Oriente. Ci sono due guerre, quella dell’Iran e degli Stati Uniti. Capisco la logica di quella israeliana, ma non quella di Trump e neanche degli iraniani, se non un sacrificio fino alla morte”. Così l’eurodeputata del Pd Lucia Annunziata in un’intervista alla Italpress, a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo.
