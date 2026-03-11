Ultime News

11 Mar 2026 Le aziende tra responsabilità, processi e prevenzione: seminario all'Università Cattolica
11 Mar 2026 Vende i mobili, ma a pagare è lei. Oltre il danno, la beffa: imputato assolto
11 Mar 2026 Nasce il Comitato "Grandi carnivori". Obiettivo: monitorare e prevenire i danni
11 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone in vista della sfida alla Fiorentina
11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
Video Pillole

Iran, Perego “Effetti del conflitto non solo sul Medio Oriente”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli effetti di questo conflitto, che creano ricadute non soltanto sulla stabilità del Medio Oriente, ma anche sull’energia e gli idrocarburi rappresentano per noi un argomento di grande sensibilità. La nostra posizione è quella di addivenire a un canale diplomatico per evitare l’ampliamento del conflitto, e arrivare a una fine delle ostilità”. A dirlo è il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, nel corso di un punto stampa a Washington.

