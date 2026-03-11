La crescita del turismo è trainata dagli stranieri





ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre 2025 il turismo in Italia registra una crescita rispetto allo stesso periodo del 2024, con gli arrivi in aumento dell’1% e le presenze complessive del 2,9%, secondo i dati diffusi dall’Istat. La componente straniera continua a rappresentare la maggioranza dei soggiorni, con un incremento del 5%. Le presenze dei turisti italiani restano sostanzialmente stabili, anche se mostrano fluttuazioni mensili: aumentano nei mesi di ottobre e dicembre, mentre registrano una diminuzione a novembre. Per gli stranieri, l’incremento è continuo lungo tutto il trimestre, con un picco nel mese di dicembre. Analizzando le strutture ricettive, gli alberghi vedono una leggera crescita. Gli esercizi extra-alberghieri registrano un aumento delle presenze sia dei visitatori italiani sia di quelli internazionali. La permanenza media dei viaggiatori negli esercizi ricettivi è pari a 2,82 notti: sostanzialmente stabile rispetto al 2024 e lievemente maggiore per gli stranieri rispetto agli italiani.

gsl

© Riproduzione riservata