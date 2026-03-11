Ultime News

11 Mar 2026 Le aziende tra responsabilità, processi e prevenzione: seminario all'Università Cattolica
11 Mar 2026 Vende i mobili, ma a pagare è lei. Oltre il danno, la beffa: imputato assolto
11 Mar 2026 Nasce il Comitato "Grandi carnivori". Obiettivo: monitorare e prevenire i danni
11 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone in vista della sfida alla Fiorentina
11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
Meloni “L’unità dell’Occidente è necessaria per l’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Io considero fondamentale l’unità dell’Occidente, non perché sia utile agli americani ma perché è necessaria per noi, almeno fino a quando l’Ue non avrà concluso un percorso sull’autonomia strategica e sulla capacità di difendersi da sola”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche in Senato dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.

(Fonte video: Palazzo Chigi)

