Ultime News

11 Mar 2026 Le aziende tra responsabilità, processi e prevenzione: seminario all'Università Cattolica
11 Mar 2026 Vende i mobili, ma a pagare è lei. Oltre il danno, la beffa: imputato assolto
11 Mar 2026 Nasce il Comitato "Grandi carnivori". Obiettivo: monitorare e prevenire i danni
11 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone in vista della sfida alla Fiorentina
11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
Video Pillole

Padre Fasullo “Accolgo cittadinanza onoraria Palermo, rappresenta persone umili”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono molto grato al sindaco, al comune, che ha pensato a me, persona umile, quindi sono contento. Accolgo questa onorificenza che rappresenta anche le persone umili della città”. Sono le parole di Padre Nino Fasullo a margine del conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi a Palazzo Palagonia.

