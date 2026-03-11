Ultime News

11 Mar 2026 Caro carburante, i cremonesi: "Serve un taglio delle accise"
11 Mar 2026 Piloni: "La maggioranza in regione rifiuta di approvare una mozione pro agricoltori"
11 Mar 2026 Cremonadue CharityRUN, appuntamento il 12 aprile
11 Mar 2026 Guida sotto l'effetto di cocaina, denunciato 56 enne
11 Mar 2026 Carabinieri, doppia denuncia per 28enne senza fissa dimora
Video Pillole

Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale

ROMA (ITALPRESS) – Il futuro della rappresentanza del Terzo Settore e il suo ruolo nella tenuta sociale dell’Italia al centro del convegno “Oltre le appartenenze: il Terzo Settore come pilastro della coesione sociale”. L’incontro, promosso dal senatore Lucio Malan e svoltosi presso Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica, ha riunito alcune tra le principali organizzazioni del mondo associativo italiano per avviare una riflessione sul ruolo pubblico del Terzo Settore in una fase segnata da profonde trasformazioni sociali ed economiche.
