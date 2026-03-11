Ultime News

11 Mar 2026 Le aziende tra responsabilità, processi e prevenzione: seminario all'Università Cattolica
11 Mar 2026 Vende i mobili, ma a pagare è lei. Oltre il danno, la beffa: imputato assolto
11 Mar 2026 Nasce il Comitato "Grandi carnivori". Obiettivo: monitorare e prevenire i danni
11 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone in vista della sfida alla Fiorentina
11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
Tg Economia – 11/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Export italiano in frenata nel quarto trimestre 2025
– Veicoli industriali, segnali positivi dal mercato
– La crescita del turismo è trainata dagli stranieri
– Il conto corrente del coniuge può essere “attaccato” dal fisco
